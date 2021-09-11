Раскрыты модели и стоимость BMW для завоевавших медали российских олимпийцев

Российские медалисты Олимпийских игр в Токио получат BMW серии X5 и X3

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев раскрыл модели BMW, которые получат завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио российские спортсмены. Его слова приводит ТАСС.

Катушев рассказал, что золотые медалисты получат автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 миллиона рублей. Серебряным и бронзовым призерам подарят BMW X3 различных комплектаций, цена таких авто стартует от 4,42 миллиона рублей. Размер денежных выплат для спортсменов не уточняется.

В августе сообщалось, что завоевавшие золото Олимпиады получат четыре миллиона рублей, серебряные призеры — 2,5 миллиона рублей. Выигравшие бронзовые медали спортсмены получат 1,7 миллиона рублей.

По количеству выигранных наград на Олимпиаде в Токио российская сборная заняла третье место в неофициальном командном зачете. На счету отечественных спортсменов 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград. Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа.