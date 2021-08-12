Российские олимпийские чемпионы рассказали о подарках от спонсоров

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, теннисистка Екатерина Макарова и конькобежец Александр Голубев прокомментировали новость о миллионе долларов, подаренном чемпиону по вольной борьбе за победу в Токио. В разговоре с «Лентой.ру» они рассказали о наградах, полученных от спонсоров. Ими стали кулон с цепочкой и дорогие часы.

11 августа олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал, что депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил ему миллион долларов за победу на Играх в Токио. «Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио. Также без внимания не остался мой тренер Шамиль Омаров», — рассказал борец.

Однако позже представитель Гаджиева заявил, что депутат не делал таких подарков, а рассказанное спортсменом является фейком. Он уточнил, что тот лишь пригласил Садулаева в гости, чтобы поздравить с победой. Из записи Садулаева упоминание о миллионе долларов также исчезло.

Мотивация спортсменов

Светлана Журова, чемпионка Олимпиады-2006 в Турине, не увидела ничего предосудительного в том, что спонсоры оказывают финансовую поддержку победителям Игр. Напротив, по ее мнению, это дает начинающим спортсменам важный стимул совершенствовать свое мастерство.

Если у человека есть лишний миллион и он хочет поддержать своего земляка, почему бы ему этого не сделать? На самом деле, это очень распространенная практика во всем мире, когда люди получают вознаграждение не от государства, а от спонсоров. И это очень важный элемент — так дети, начинающие спортсмены понимают, что, если они будут хорошо тренироваться, возможно, тоже когда-то получат такую благодарность. У нас в подобных случаях надеются на государство, а внимание спонсоров очень редко Светлана Журова депутат Госдумы, конькобежка, чемпионка Олимпиады-2006 в Турине

Журова однажды тоже получила подарок — на Олимпиаде кто-то подарил ей цепочку с маленьким кулоном, но спортсменка даже не знает, кто его передал.

«Мне его подарили во время пресс-конференции, просто маленькая нежная цепочка, но мне не сказали, кто ее передал. Я ее хранила, но, к сожалению, у меня из дома пропали некоторые драгоценности, кулон в том числе», — поделилась депутат.

Екатерина Макарова, чемпионка Олимпиады-2016 в Рио, получила в подарок дорогие часы, которые хранит до сих пор.

«Нам подарили часы, и это была именно спонсорская история, их я храню — нас захотели отблагодарить вот таким образом. Также были какие-то дополнительные бонусы от государства, от Владимира Путина», — вспомнила теннисистка.

Александр Голубев, чемпион Олимпиады-1994 в Лиллехаммере, от спонсоров не получил ничего. По его словам, в те годы это в принципе было не особенно принято — награды давало только государство.

«Это сейчас все получают машины, а тогда такого не было, — замечает Голубев. — Конечно, какие-то небольшие подарки могут дарить на местах, в родных городах — каждый регион решает по-своему, но я лично с таким не сталкивался. За победу мне заплатили 15 тысяч долларов, раньше и цены другие были, такие времена. Сейчас везде система премиальных, и квартиры дают, и машины. Каждый регион решает по-своему».

7 августа 25-летний Садулаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 97 килограммов на Олимпиаде в Токио. В финальном поединке россиянин победил американца Кайла Снайдера со счетом 6:3. Таким образом, Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом. Первое золото он взял на Играх в Рио-де-Жанейро.