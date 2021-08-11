Губерниев ответил усомнившимся в честности российских олимпийцев норвежцам

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику норвежских журналистов в адрес российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Его слова приводит «Газета.Ru».

Комментатор посчитал смешным то, что норвежцы усомнились в честности российских олимпийцев. «Человеку нужно просто набросить про русских, потому что в противном случае его сраную статью никто читать не будет… Надо мылить этим ребятам шею, чтобы они продолжали чесаться от бессилия и писать статеечки», — заявил Губерниев. Он посоветовал иностранным журналистам посмотреть на медальный зачет, чтобы увидеть, насколько российская команда сильнее норвежской.

9 августа норвежский журналист Эстен Сетер опубликовал в издании Dagbladet статью, посвященную успеху российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио с заголовком «Россия смеется над наказанием». По его мнению, россияне только посмеялись над международными санкциями.

Отечественные спортсмены в течение двух лет не имеют права выступать на международных соревнованиях под флагом России и лишены возможности получать награды под гимн страны. На Олимпиаде в Токио они выступили под флагом Олимпийский комитет России.