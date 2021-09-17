Фехтовальщица Великая раскрыла судьбу подаренных за Олимпиады автомобилей

Российская фехтовальщица Софья Великая рассказала, как распорядилась тремя автомобилями, подаренными после Олимпийских игр. Судьбу машин спортсменка раскрыла в беседе с RT.

Впервые саблистка получила автомобиль в 2012 году. Это была Audi, однако Великая готовилась к рождению ребенка и решила поменять ее на более вместительную. После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро спортсменка получила BMW X6. По словам фехтовальщицы, эта машина была для нее неудобной, поэтому она поменяла ее на BMW X5.

Говоря о подарке после Токио-2020, фехтовальщица отметила, что автомобиль ей подходит: «Машина меня полностью устраивает. Езжу и кайфую. Я горда и хочу, чтобы народ тоже гордился. Может, когда увидят мою машину, вспомнят о наших победах и преодолениях».

16 сентября стало известно, что один из призеров Олимпийских игр в Токио выставил на продажу автомобиль BMW X3. Сообщалось, что машина была куплена на следующий день за 5,1 миллиона рублей.

Спортсмены получили ключи от автомобилей 11 сентября. Золотым медалистам подарили автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 миллиона рублей. Серебряным и бронзовым призерам — BMW X3 различных комплектаций, цена таких авто стартует от 4,42 миллиона рублей.

При этом в Фонде поддержки олимпийцев заявили, что спортсмены имеют право продать подаренные автомобили. В организации заявили, что их не смущает то, что олимпийцы перепродают свои подарки, так как зачастую вырученные деньги идут на благотворительность.

Великая приняла участие в трех Олимпиадах. На Играх в Лондоне она стала серебряным призером. На Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио завоевала по две медали, взяв серебро и золото. Также Великая восемь раз побеждала на чемпионатах мира.