Подаренную российскому призеру Олимпиады BMW продали на следующий день

Один из автомобилей BMW X3, подаренный российскому призеру Олимпийских игр-2020 в Токио, был продан на следующий день. Об этом сообщает издание Motor.ru

По информации источника, машина была продана за 5,1 миллиона рублей. Имя спортсмена, продавшего автомобиль, не называется.

Российские призеры и чемпионы ОИ получили ключи от автомобилей 11 сентября. Золотым медалистам подарили автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 миллиона рублей. Серебряным и бронзовым призерам — BMW X3 различных комплектаций, цена таких авто стартует от 4,42 миллиона рублей.

При этом в Фонде поддержки олимпийцев рассказали, что спортсмены имеют право продать подаренные автомобили. В организации заявили, что их не смущает то, что олимпийцы перепродают свои подарки, так как зачастую вырученные деньги идут на благотворительность.