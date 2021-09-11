Российским олимпийцам разрешили продать подаренные BMW

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев рассказал, что завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио российские спортсмены смогут продать подаренные BMW. Его слова приводит URA.ru.

Катушев заявил, что Фонд поддержки олимпийцев не смущает то, что олимпийцы перепродают свои подарки, так как зачастую вырученные деньги идут на благотворительность. «Спортсмены — очень практичные люди. Как правило, доля проданных автомобилей составляет шесть процентов», — добавил он.

Ранее 11 сентября стало известно, что золотые медалисты получат автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 миллиона рублей. Серебряным и бронзовым призерам подарят BMW X3 различных комплектаций, цена таких авто стартует от 4,42 миллиона рублей.

По общему количеству выигранных наград на Олимпиаде в Токио российская сборная заняла третье место в неофициальном командном зачете. На счету отечественных спортсменов 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых наград. Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа.

