Российская синхронистка показала эмоции от подаренного за золото Олимпиады BMW

Российская синхронистка Мария Шурочкина показала эмоции от подаренного ей за победу на Олимпиаде в Токио автомобиля BMW X5. Соответствующий ролик спортсменка опубликовала в Instagram.

В ролике россиянка садится в машину и показывает, как она едет за рулем. Спортсменка также отметила, что пока автомобиль без номеров, можно на нем «погонять». Кроме того, по словам Шурочкиной, в водительском кресле такой машины просыпается «царственное настроение».

Членам российской сборной, ставшим чемпионами и призерами Олимпиады в Токио, вручили автомобили 11 сентября. Стоимость BMW X5, подаренного золотым медалистам, стартует от 5,9 миллиона рублей.

26-летняя Шурочкина — двукратная Олимпийская чемпионка. В Токио спортсменка завоевала золото в групповых упражнениях. То же самое синхронистке удалось сделать пять лет назад на Играх в Рио-де-Жанейро.