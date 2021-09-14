Ласицкене поделилась планами на подаренный за победу на Олимпиаде BMW

Ласицкене о подаренном BMW за золото Олимпиады: без меня будет кому на ней кататься

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене поделилась планами на автомобиль BMW X5, который ей должны вручить за победу на Олимпийских играх в Токио, сообщает ТАСС.

Спортсменка рассказала, что пока с ней не связывались, но она обязательно заберет машину. Легкоатлетка также отметила, что не имеет водительского удостоверения и пока не планирует его получать. «Права есть у папы и супруга, так что и без меня будет кому на ней кататься», — добавила Ласицкене.

Автомобили победителям и призерам Олимпиады в Токио подарили в субботу, 11 сентября, после встречи спортсменов с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Ласицкене пропустила мероприятие из-за участия в международных соревнованиях.

Россиянка одержала победу на Играх в Токио, взяв высоту 2,04 метра. В ее активе также три золота чемпионатов мира.