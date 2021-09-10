Украинка Магучих объяснила новую фотографию с Ласицкене

Украинка Магучих о новом фото с Ласицкене: снимок попросила сделать полька Лицвинко

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих объяснила появление новой фотографии с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменка высказалась в Instagram.

Она отметила, что снимок был сделан по просьбе польской спортсменки Камилы Лицвинко, которая объявила о завершении карьеры. Украинка подчеркнула, что на фото обнимается не с Ласицкене, а с австралийкой Николой Мадермотт.

Магучих также упрекнула журналистов в некомпетентности, отметив, что многие путают ее вид спорта с другими. Хейтерам легкоатлетка предложила заняться собой.

Фотография появилась 9 сентября после финала Бриллиантовой лиги. Кроме Ласицкене, Магучих, Макдермотт и Лицвинко на фото оказались австралийка Элинор Паттерсон и украинка Ирина Геращенко. Финал Бриллиантовой лиги завершился победой россиянки, Магучих заняла второе место.

Россиянка и украинка сфотографировались в обнимку после соревнований на Олимпиаде в Токио. За этот снимок Магучих подверглась критике на родине.