Украинка Магучих снова сфотографировалась с россиянкой Ласицкене

В сети появилось совместное фото украинской легкоатлетки Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене. Публикация доступна в Instagram австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон.

На снимке запечатлены участницы этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе: Ласицкене, Магучих, Паттерсон, ее соотечественница Никола Макдермотт, украинка Ирина Геращенко и полька Камила Лицвинко. Россиянка, выступавшая в статусе олимпийской чемпионки, одержала победу в финале соревнований с результатом 2,05 метра. Магучих стала второй (2,03), третье место заняла Макдермотт (2,01).

На Олимпиаде в Токио совместное фото спортсменок спровоцировало скандал на Украине. Магучих столкнулась с критикой, спортсменку вызвали на беседу в Министерство обороны страны.

Легкоатлетка обнялась с Ласицкене после финала соревнований по прыжкам в высоту на Олимпиаде в Токио. Россиянка выиграла золотую медаль, Магучих стала бронзовой призеркой.