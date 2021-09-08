Мария Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе, преодолев планку в 2,05 метра

Россиянка Мария Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в швейцарском Цюрихе в прыжках в высоту. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка преодолела планку на высоте 2,05 метра. Второе место заняла украинка Ярослава Магучих, уступившая россиянке два сантиметра. На третьей позиции расположилась австралийка Никола Макдермотт, взявшая высоту 2,01 метра.

Ласицкене трижды выигрывала чемпионат мира. На победной Олимпиаде в Токио россиянка взяла высоту 2,04 метра. Второе место на летних Играх в Японии заняла Макдермотт, бронзовую медаль завоевала Магучих.

После выступления на Олимпиаде Ласицкене и Магучих сфотографировались вместе. Украинская спортсменка подверглась критике со стороны болельщиков.