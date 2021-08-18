Ласицкене отказались пускать на соревнования в США

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит этап «Бриллиантовой лиги» в США из-за отсутствия визы. Об этом менеджер спортсменки Ольга Назарова сообщила ТАСС.

Назарова рассказала, что Ласицкене отказались пускать на соревнования в Юджине по причине того, что ей не дали въездную визу. Следующим стартом легкоатлетки станет этап в Лозанне, который пройдет 26 августа.

12 августа Ласицкене обратилась к Министерству спорта России, Министерству иностранных дел, официальному представителю МИД Марии Захаровой и Олимпийскому комитету страны. Спортсменка выложила в соцсети сторис с новостью о ее трудностях в получении визы США и отметила в ней аккаунты ведомств.

Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту на Играх в Токио. Она завоевала золотую медаль, взяв высоту 2,04 метра. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира

