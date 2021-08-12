Ласицкене обратила внимание ОКР и Захаровой на проблемы с визой США

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене в Instagram обратилась к Министерству спорта России, Министерству иностранных дел, официальному представителю МИД Марии Захаровой и Олимпийскому комитету страны.

Спортсменка выложила в соцсети сторис с новостью о ее трудностях в получении визы США и отметила в ней аккаунты ведомств и Захаровой. Документ необходим россиянке для въезда в страну, где 21 августа пройдет этап Бриллиантовой лиги.

В новости сообщается, что, кроме Ласицкене, визу также не получила серебряный призер Игр в Токио прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Впервые о проблемах со въездом в США Ласицкене рассказала 7 августа.

Для 28-летней Ласицкене Олимпийские игры в Токио стали первыми в карьере. Она завоевала золотую медаль, взяв высоту 2,04 метра. Кроме того, в активе россиянки три победы на чемпионатах мира.

