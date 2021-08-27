Российская легкоатлетка Ласицкене одержала рекордную победу

Россиянка Мария Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне в прыжках в высоту. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Олимпийская чемпионка Токио преодолела планку на высоте 1,98 метра, причем сделала это с первой попытки. Второе место заняла украинка Ярослава Магучих, которая показала тот же результат, но ей понадобились три прыжка. На третьей позиции расположилась австралийка Никола Макдермотт, взявшая высоту 1,95 метра.

Ласицкене пыталась прыгнуть на 2,01 метра, но после трех попыток ей преодолеть планку не удалось. Тем не менее российская легкоатлетка одержала победу в 25-й раз на этапах Бриллиантовой лиги, это рекорд как среди женщин, так и среди мужчин.

Спортсменка трижды выигрывала чемпионат мира. На победной Олимпиаде в Токио россиянка взяла высоту 2,04 метра. Второе место на летних Играх в Японии заняла Макдермотт, бронзовую медаль завоевала Магучих.

После выступления на Олимпиаде Ласицкене и Магучих сфотографировались вместе. Украинская спортсменка подверглась критике со стороны болельщиков.