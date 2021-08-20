Олимпийский чемпион объяснил отказ США пускать Ласицкене на соревнования

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов рассказал, почему россиянка Мария Ласицкене не смогла получить въездную визу США для участия в этапе «Бриллиантовой лиги». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Спортсмен объяснил отказ американских властей пускать россиянку в страну политическими причинами. «Тем самым, как мне кажется, они показывают свою слабость. Вместо того, чтобы играть честно, пытаются такими моментами искусственно создать себе победу», — добавил Сильнов.

Россиянин также выразил уверенность, что российские спортсмены в подобных ситуациях разочаровываются, но находят в себе силы сражаться дальше. «Они докажут, что те, кто ставил им препоны, были неправы», — отметил Сильнов.

Об отказе властей США пускать спортсменку на соревнования стало известно 18 августа. Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту на Играх в Токио. Она завоевала золотую медаль, взяв высоту 2,04 метра. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира.