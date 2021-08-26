Олимпийская чемпионка с Украины отреагировала на скандал с легкоатлеткой Магучих

Украинская фехтовальщица Харлан о скандале с Магучих: фотографироваться нужно меньше

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан высказалась о скандале с украинской прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, который случился на Играх в Токио. Об этом сообщает Tribuna.ua.

Спортсменка заявил, что не хочет комментировать случившееся, так как на любое ее высказывание отреагируют негативно. Она также отметила, что имеет свое мнение на этот счет, которое не будет озвучивать.

Харлан рассказала, что оказалась в похожей ситуации, когда вместе с россиянками Софьей Великой и Яной Егорян стояла на пьедестале почета на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. «Фотографироваться нужно меньше. "Спорт вне политики" — субъективная штука. Сложно», — добавила украинка.

7 августа россиянка Мария Ласицкене победила на Олимпиаде в Токио в прыжках в высоту. Она отпраздновала победу вместе с украинкой Ярославой Магучих, которая заняла третье место. Спортсменки, завернутые в флаги своих команд, дважды обнялись после соревнований. После этого некоторые украинцы в соцсетях затравили Магучих.