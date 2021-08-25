Отказавшаяся от гражданства России украинская чемпионка объяснила свое решение

Олимпийская чемпионка 2008 года в Пекине, фехтовальщица Ольга Харлан объяснила свое решение отказаться от российского гражданства. Ее слова приводит Tribuna.

30-летняя саблистка сообщила, что получила соответствующее предложение девять лет назад, но не стала его рассматривать. По словам Харлан, она бы не смогла фехтовать за другую команду и выступать на международных турнирах против родной страны.

Спортсменка согласилась, что условия для профессиональной реализации после смены гражданства стали бы лучше, но она из принципа не стала отказываться от украинского паспорта. «Я никогда не думаю: "А вот если бы я сделала по-другому". Все делается так, как должно быть», — подытожила фехтовальщица.

Кроме победы на Олимпийских играх в Пекине в активе Харлан шесть золотых наград чемпионата мира и восемь — чемпионата Европы. На Олимпиаде в Токио украинская спортсменка не смогла преодолеть стадию 1/16 финала, потерпев поражение от китаянки Хонъю Янь со счетом 12:15.

В августе 2021-го стало известно, что олимпийская чемпионка-1994, фигуристка Оксана Баюл отказалась от украинского паспорта. Спортсменка получила гражданство США.