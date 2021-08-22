Украинцы высмеяли олимпийскую чемпионку за отказ от гражданства страны

В сети раскритиковали олимпийскую чемпионку Оксану Баюл за отказ от гражданства Украины

Украинские пользователи сети в комментариях в Instagram высмеяли олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Оксану Баюл за отказ от гражданства страны.

Подписчики фигуристки раскритиковали ее и назвали поступок позорным. «Скатертью дорога, обиженная дамочка», «Медальку верни, истеричка», «Какая страшная потеря. Потеряли алкоголичку. Позорище, сиди у себя в Штатах», — писали юзеры.

Ранее 22 августа Баюл заявила об отказе от гражданства страны. Спортсменка показала документ о получении гражданства США и напомнила, что Конституция Украины допускает лишь одно гражданство. Баюл добавила, что ей надоело что-либо доказывать кому-то, поэтому она приняла такое решение.

Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994).