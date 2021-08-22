Олимпийская чемпионка с Украины отказалась от гражданства страны

Украинская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл в Instagram заявила об отказе от гражданства страны.

Спортсменка показала документ о получении гражданства США и напомнила, что Конституция Украины допускает лишь одно гражданство. Баюл добавила, что ей надоело что-либо доказывать кому-то, поэтому она приняла такое решение. «Головой об бортик меня», — подытожила она.

В апреле украинка назвала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову жадной до денег, вспомнив, как та в 1990-е обращалась за помощью к иностранным коллегам после распада ее театра на льду. До этого Тарасова заявила, что Баюл уже больше 20 лет не выступает и может напомнить о себе лишь скандальными интервью.

Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994).