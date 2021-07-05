Украинская олимпийская чемпионка объяснила слова о жадной до денег Тарасовой

Украинская олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл объяснила критику в адрес заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Спортсменка заявила, что всего лишь ответила тренеру. По ее мнению, слова о «жадности до денег» как нельзя лучше характеризуют Тарасову, так как та в 2006 году бросила работу в США и вернулась в Россию из-за более выгодных финансовых условий. «Она, честно, один из самых авторитетных голосов в мировом фигурном катании. Но она умыла руки и уехала обратно», — отметила Баюл.

В апреле украинка назвала тренера жадной до денег, вспомнив, как та в 1990-е обращалась за помощью к иностранным коллегам после распада ее театра на льду. До этого Тарасова заявила, что Баюл уже больше 20 лет не выступает и может напомнить о себе лишь скандальными интервью.

Баюл завоевала золотую медаль на Олимпиаде 1994 года. В ее активе также золото чемпионата мира-1993 и два серебра чемпионата Европы (1993, 1994).