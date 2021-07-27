Украинский спортсмен переехал в Крым и раскрыл обман Киева о Севастополе

Спортсмен Максим Шихалиев, переехавший из Киева в Крым, рассказал об обмане Украины, который его удивил. Мужчина поделился мнением о переходе полуострова в состав России после референдума в одном из роликов на своем YouTube-канале.

«Нам обещали в прогнозах, что Севастополь резко уменьшится, все начнут бежать. Ну, как сейчас уже видится, наоборот, население увеличивается», — сказал он.

По мнению блогера, регион напротив начал стремительно развиваться именно после воссоединения с Россией. «Изменения просто разительные. За семь лет можно оценить — вот, Киев сравнить и Севастополь. С Украиной сравнивать как-то не получается», — добавил спортсмен.

Ранее депутат Госдумы ответил на планы Украины депортировать россиян из Крыма. Руслан Бальбек назвал слова вице-премьерf Украины Алексея Резникова «очередным танцем с саблями». Он отметил, что Крым не является украинским и уже никогда им не станет. При этом депутат подчеркнул, что даже западные страны уже не верят в «бредни» Киева о «возвращении» полуострова в состав Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.