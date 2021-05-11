В Крыму ликвидировали оказавшего вооруженное сопротивление мужчину

Сотрудники силовых ведомств ликвидировали в Крыму оказавшего вооруженное сопротивление при задержании мужчину. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, обыски проходили в Советском и Симферопольском регионах Республики Крым. Ликвидированный оказался уроженцем Узбекистана. Правоохранители пытались задержать мужчину в недостроенном доме.

Хозяина жилища сейчас допрашивают, у него изъяли носители информации и ряд других вещей. Его адвокат Лиля Гемеджи рассказала агентству, что возбудили уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

В конце апреля сообщалось, что боевик, уничтоженный спецслужбами в ходе перестрелки в Ингушетии, оказался членом банды последнего амира Чеченской Республики Аслана Бютукаева. Вечером 28 апреля силовики остановили Магомеда Кодзоева на окраине Назрани для досмотра автомобиля. Однако Кодзоев оказал вооруженное сопротивление.