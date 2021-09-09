Муж Ласицкене объяснил новое фото жены с украинкой Магучих

Муж российской легкоатлетки Марии Ласицкене Владас Ласицкас рассказал, почему его жена оказалась на одной фотографии с украинской спортсменкой Ярославой Магучих. Об этом он написал в Twitter.

Ласицкас объяснил, что его супруга появилась на снимке с Магучих по просьбе польской легкоатлетки Камилы Лицвинко. 35-летняя спортсменка объявила о завершении карьеры и захотела сделать совместное фото с соперницами.

Снимок, на котором запечатлены Ласицкене и Магучих, появился в интернете 9 сентября после финала Бриллиантовой лиги. Кроме россиянки и украинки на нем оказались австралийки Элинор Паттерсон и Никола Макдермотт, еще одна украинка Ирина Геращенко и Камила Лицвинко.

Финал Бриллиантовой лиги завершился победой Ласицкене. Она преодолела планку на высоте 2,05 метра. Второе место заняла Магучих, третье — Макдермотт.

Ласицкене и Магучих были запечатлены на одной фотографии после выступления на Олимпийских играх в Токио. Россиянка завоевала золотую медаль, украинская спортсменка взяла бронзу. После публикации снимка Магучих подверглась критике на Украине. Легкоатлетка была вызвана на беседу в Министерство обороны страны.