Ласицкене выиграла последний турнир в сезоне

Россиянка Ласицкене выиграла турнир в Берлине, который стал последним в сезоне

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла международный турнир в Берлине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсменка одержала победу, взяв высоту 1,98 метра. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт, которая прыгнула на три сантиметра ниже. Тройку сильнейших замкнула представительница Украины Юлия Левченко. Она показала результат 1,89 метра.

Соревнования в Берлине стали для Ласицкене последними в нынешнем сезоне. 28-летняя спортсменка 8 сентября победила в финале Бриллиантовой лиги, а месяцем раньше стала победительницей Олимпийских игр в Токио. В японской столице россиянка показала результат 2,04 метра.

Помимо победы на Олимпиаде, в активе Ласицкене три победы на мировых первенствах. Она также становилась чемпионкой Европы.