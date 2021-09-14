Ласицкене объяснила отказ от встречи с Путиным

Ласицкене рассказала, что отказалась от встречи с Путиным ради выступления на турнирах

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила отказ от встречи с президентом России Владимиром Путиным после Игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что посещение мероприятия в Кремле автоматически подразумевало бы для нее отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе финала Бриллиантовой лиги. Ласицкене подчеркнула, что эти соревнования были очень важны в плане подготовки к крупным турнирам. «Все всё понимают, поэтому мы спокойно поехали в свое заграничное путешествие на пять стартов подряд», — рассказала россиянка.

Путин встретился с победителями и призерами Олимпийских игр в Токио 11 сентября в Кремле. Спортсменам вручили государственные награды и подарки за успехи на Играх.

Ласицкене, которая завоевала в Токио золотую медаль, 8 сентября победила в финале Бриллиантовой лиги. Через четыре дня россиянка первенствовала на турнире в Берлине, который стал для нее последним в сезоне.