Журова объяснила продажу олимпийцами автомобилей BMW

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на продажу спортсменами автомобилей, подаренных им за медали, завоеванные на Олимпийских играх в Токио. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

Журова объяснила, что стоимость такого автомобиля сопоставима с ценой на квартиру. По ее мнению, спортсмены, получив деньги, покупают недвижимость или тратят средства на другие цели. Она вспомнила, что после Олимпийских игр в Турине, где она завоевала золотую медаль, многие атлеты тоже продавали подаренные автомобили. «У кого-то были другие семейные обстоятельства, по которым происходила продажа машины. У всех по-разному», — отметила она.

При этом Журова подчеркнула, что свой автомобиль она продавать не стала. «В мое время был акцент, что это машина от президента. Поэтому я решила, что сохраню ее. Сегодня это не государственный подарок, а спонсорский», — подчеркнула она. Депутат добавила, что до сих пор ездит на той машине.

16 сентября стало известно, что один из призеров Игр в Токио выставил на продажу подаренный Фондом поддержки олимпийцев России автомобиль BMW X3. Сообщалось, что машина была куплена на следующий день за 5,1 миллиона рублей.

Спортсмены, завоевавшие награды на Олимпийских играх, получили ключи от автомобилей 11 сентября. Золотым медалистам подарили автомобили BMW X5, стоимость которых начинается от 5,9 миллиона рублей. Серебряным и бронзовым призерам — BMW X3 различных комплектаций, цена таких авто стартует от 4,42 миллиона рублей.

При этом в Фонде поддержки олимпийцев рассказали, что спортсмены имеют право продать подаренные автомобили. В организации заявили, что их не смущает то, что олимпийцы перепродают свои подарки, так как зачастую вырученные деньги идут на благотворительность.