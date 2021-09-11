Журова отреагировала на победу российских волейболистов над украинскими

Журова о победе сборной России по волейболу над Украиной: выигрывает тот, кто сильнее

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на победу мужской сборной России по волейболу над Украиной на чемпионате Европы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что встречу выиграла сильнейшая команда. «Была борьба, никто никому не подсуживал. Много внимания было уделено этому матчу», — добавила Журова. Спортсменка заявила, что игру пытались политизировать, но атлеты всегда выступают против этого.

Игра 1/8 финала проходящего в Польше европейского первенства между сборными России и Украины прошла в субботу, 11 сентября. Победу в четырехсетовом поединке со счетом 3:1 одержали россияне.

В 1/4 финала сборная России встретится с победителем пары Польша — Финляндия. На момент написания новости команды проводят второй сет. В первом были сильнее хозяева турнира.