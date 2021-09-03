Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
ЦСКА
Москва
Завтра
14:30 (Мск)
Динамо Р
Рига
КХЛ - регулярный чемпионат
Кипр
Завтра
19:00 (Мск)
Россия
ЧМ-2022 - Европа • Группа H. 5-й тур
Украина
Завтра
21:45 (Мск)
Франция
ЧМ-2022 - Европа • Группа D. 5-й тур
Словакия
Завтра
21:45 (Мск)
Хорватия
ЧМ-2022 - Европа • Группа H. 5-й тур
Последние новости
«Талибан» назвал своего главного партнера
Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки раскритиковал советского вундеркинда
Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума
Взрыв американо-украинской ракеты Alpha попал на видео
Стало известно об обещании США заступиться за Украину в Донбассе
Российский солдат подрался с военными полицейскими и попал на видео
В Минстрое допустили возможность изменения программы льготной ипотеки
В России решили заблокировать шесть VPN-сервисов
Путин назвал новое направление российского экспорта
Новости партнеров
Прослушать новость

Журова объяснила слова Лаврова о готовности США «похищать» российских атлетов

Депутат Журова: США готовы похищать российских атлетов из-за противостояния между странами
Перейти в «Мою Ленту»
Светлана Журова
Светлана Журова
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который предупредил об опасностях применения «акта Родченкова» со стороны США в международном спорте. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Журова обратила внимание на то, что американские власти теперь могут проводить расследования по отношению к, на их взгляд, подозрительным организаторам соревнований, спортсменам, врачам или тренерам и депортировать их на свою территорию из любой страны. Она объяснила, что США готовы «похищать» российских атлетов из-за противостояния между странами.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

2 сентября Лавров раскритиковал США за попытку монополизировать борьбу с допингом. По его мнению, необходимы прозрачные одинаковые для всех методы определения нарушителей.

«Акт Родченкова» позволяет США возбуждать уголовные дела в отношении спортсменов, нарушивших антидопинговые правила. Закон был принят в ноябре 2020-го. Он назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. В 2015 году он бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Фетисов оспорил слова Лаврова о готовности США «похищать» российских атлетов
Лавров предупредил о «похищениях» российских спортсменов американцами
Российские олимпийские чемпионы рассказали о подарках от спонсоров
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
23:4530 августа

«Локомотив» договорился о переходе футболиста «Челси»

22:3230 августа

«Реал» отказался от покупки самого дорогого футболиста мира

21:1430 августа

«Локомотив» нацелился на футболиста «Челси»

Спорт00:0216 июля
Бернио Верхаген

«Как игрок он никто»

Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
20:0530 августа

UFC подтвердил возвращение Махачева в октагон

19:1230 августа

Волков анонсировал новый бой в UFC

18:3830 августа

Украинец отказался фотографироваться с атлетами из России на Паралимпиаде

Спорт01:5212 июля
Сборная Италии

Поверженные «Львы».

Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
17:5830 августа

Бывший чемпион UFC назвал себя победителем в проигранном звезде YouTube бою

16:4330 августа

Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады

16:2230 августа

Раскритиковавшему Нурмагомедова американскому бойцу предрекли смерть от его рук

Россия
В российском городе случайно нашли двух детей-«призраков»
«Единая Россия» и правительство займутся информационными технологиями
«Нужно было идти до конца»
25 лет назад закончилась первая чеченская война. Почему ее завершение считают предательством?
Жителям российского региона пообещали заморозки
«Никакой мечети тут нет и не будет!»
 
Владелец Mercedes проехал по тротуару в Москве и попал на видео
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября.
Главное о выплатах, изменениях в школах, штрафах и новом дорожном знаке
Все материалы
Мир
В Великобритании назвали главные симптомы «долгого» коронавируса
Хорошо забытые старые.
Что ждет Афганистан под властью боевиков-террористов?
Стало известно о массовом насилии над детьми в религиозных организациях
«Не стреляйте, мы ваши братья»
30 лет назад в Югославии убили советских журналистов. Почему за их смерть никто не ответил
Объяснен парадоксальный рост заболеваемости COVID-19 в Израиле
Героиновый джихад.
Афганские наркотики продают по всему миру. Рискнут ли талибы отказаться от этого прибыльного бизнеса?
Талибы назвали неразумными требования лидеров панджшерского сопротивления
Все материалы
Бывший СССР
Украина рассказала об обсуждении России на переговорах в США
Зеленский назвал темы для разговора на встрече с Байденом
На Украине назвали главную интригу встречи Зеленского с Байденом
«Сколько вы нам заплатили? Ноль!»
Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы
Застрявшим на границе Польши и Белоруссии афганцам привезли гуманитарную помощь
«Люди бежали в панике»
Азербайджан отбил у Армении стратегически важный город. Как живет Шуша после кровопролитных боев?
Все материалы
Экономика
Путин назвал новое направление российского экспорта
«Бизнес в объективе».
ПСБ проводит фотовыставку на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге
«Интеррос» Владимира Потанина придет на Дальний Восток
Бесплатный билет в мир искусств.
Как правительство РФ стимулирует молодежь посещать учреждения культуры
Сбер и Приморский край займутся развитием цифровой медицины
Курилы станут офшором
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
Московского следователя заподозрили во взятках и объявили в розыск
«Про Фишера слышали? Это я»
25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
ФСБ опубликовала архивы о массовых зверствах японцев над советскими гражданами
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним
Александр ЛитвиновПоследний прорыв.
Как ополченец из ДНР сделал оружие в российской колонии и дал бой тюремному спецназу
Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери
Все материалы
Наука и техника
Появились снимки строящегося стратегического бомбардировщика Ту-160М2
В Китае начали производить российско-китайский самолет CR929
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Samsung рассказала о камере рекордного разрешения
Выявлен новый риск для людей с болезнями сердца
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
Черти водятся.
Мэтт Дэймон изменился до неузнаваемости ради роли в «Тихом омуте». Почему этот фильм ждет «Оскар»?
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Бес памяти.
Невестка Кристофера Нолана сняла фантастический триллер с играми разума и Хью Джекманом. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Женщина услышала шутку родителей и выгнала их из дома
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
Популярный комик рассказал о пережитой им звездной болезни
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
FESCO, NtechLab и «БИНОМ» приступили к реализации «умного порта» во Владивостоке
«Слишком гениален для этого мира»
Как безработный от скуки скачал TikTok и стал одним из самых популярных блогеров мира
Невеста получила неправильный свадебный торт и была «убита горем»
Все материалы
Ценности
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео
Числа из телепередачи принесли мужчине 14 миллионов рублей
Диетологи назвали самые вредные пищевые привычки для пытающихся похудеть
Названы укрепляющие осенью иммунитет продукты
Невероятные приключения Джоджо.
Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Все материалы
Раскрыт запас хода водородного Aurus Senat
Советские армейские внедорожники и их потомки
Все родственники ГАЗ-69 и УАЗ-469
Производство Tesla Roadster снова отложили
Самый мощный Mercedes-AMG: почему он важен для всей индустрии?
843 л.с. и 2,9 с до ста»: гонка вооружений близка к финалу
Россиян предупредили о дефиците автомобильных запчастей
Новая Audi A3: просто расслабьтесь
Ждёте ли вы интриги от теста очередной новой Audi?
Стало известно, когда Genesis откажется от обычных двигателей
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В Америке к власти пришли нечестивые люди»
Религиозные иностранцы бросают все и переезжают в Россию. Что они здесь ищут?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
Художники разрисовали стену в спортзале школы Судака
Лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу
Названы самые красивые старинные города России
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Все материалы