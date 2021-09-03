Журова объяснила слова Лаврова о готовности США «похищать» российских атлетов

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который предупредил об опасностях применения «акта Родченкова» со стороны США в международном спорте. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Журова обратила внимание на то, что американские власти теперь могут проводить расследования по отношению к, на их взгляд, подозрительным организаторам соревнований, спортсменам, врачам или тренерам и депортировать их на свою территорию из любой страны. Она объяснила, что США готовы «похищать» российских атлетов из-за противостояния между странами.

2 сентября Лавров раскритиковал США за попытку монополизировать борьбу с допингом. По его мнению, необходимы прозрачные одинаковые для всех методы определения нарушителей.

«Акт Родченкова» позволяет США возбуждать уголовные дела в отношении спортсменов, нарушивших антидопинговые правила. Закон был принят в ноябре 2020-го. Он назван в честь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. В 2015 году он бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.