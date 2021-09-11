Сборная России обыграла Украину в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу

Российские волейболисты в четырех сетах победили Украину в 1/8 финала чемпионата Европы

Cборная России по волейболу победила Украину в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Польше. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 сентября, и длилась четыре сета. Россияне взяли верх со счетом 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).

Соперника по четвертьфиналу россияне узнают позже в субботу, 11 сентября. Путевку в эту стадию разыграют Польша и Финляндия. Матч начнется в 21:30 по московскому времени.

9 сентября президент федерации волейбола Украины Михаил Мельник отреагировал на встречу с Россией в плей-офф турнира. Он отметил силу соперника и посоветовал украинским волейболистам не обращать внимания на то, кто против них играет.