Российские волейболисты проиграли в стартовом матче чемпионата Европы

Сборная России по волейболу проиграла в стартовом матче чемпионата Европы команде Турции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные волейболисты уступили со счетом 1:3. Лидером по очкам в составе национальной команды стал Егор Клюка. Он набрал 20 баллов. Это больше, чем у лучших волейболистов соперника по данному показателю. Рамазан Мандыраджи и Адис Лагумджия набрали по 19 очков.

Таким образом, отечественная сборная неудачно стартовала в рамках ЧЕ, который проходит в Финляндии. Российские волейболисты выступают в группе C. Им предстоят матчи с командами Нидерландов, Финляндии, Северной Македонии и Испании.

Ближайший матч россияне проведут 4 сентября против команды Нидерландов. Турнир продлится до 19 сентября.