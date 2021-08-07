Российские волейболисты завоевали серебро на Олимпиаде в Токио

Российские волейболисты завоевали серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, уступив в финале сборной Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале, который прошел в субботу, 7 августа, мужская сборная России проиграла Франции. Встреча продлилась пять партий: российской команде удалось отыграться со счета 0:2 и довести игру до тай-брейка. В решающей партии победу одержали французы и завоевали золото на Олимпиаде в Токио.

В матче за третье место аргентинцы обыграли бразильцев со счетом 3:2 и стали бронзовыми призерами.

На пути к решающему матчу сборная России в 1/4 финала победила Канаду, а в полуфинале была сильнее Бразилии. Женская сборная России прекратила борьбу на Олимпиаде на стадии четвертьфинала.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.