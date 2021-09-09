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На Украине отреагировали на встречу с Россией в 1/8 финала ЧЕ по волейболу

Президент федерации волейбола Украины об игре с Россией: не стоит обращать внимания
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Фото: страница «ГО "Федерація волейболу України" / Ukrainian Volleyball Federation» в Facebook

Президент федерации волейбола Украины Михаил Мельник на странице в Facebook высказался о предстоящем матче с Россией в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Нашим волейболистам абсолютно не стоит обращать внимания, кто находится по другую сторону сетки: есть Россия — значит, Россия. И все. Повторяю: слабых здесь нет», — отреагировал Мельник. Он назвал россиян сильным соперником, обратив внимание на то, что команда завоевала серебряные медали на Олимпийских играх в Токио.

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Встреча между сборными России и Украины пройдет 11 сентября в польском Гданьске. Она начнется в 18:30 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии. В соревнованиях 24 команды были разбиты на четыре группы, по четыре лучшие сборные вышли в плей-офф турнира.

После того, как полуостров Крым вошел в состав России, многие спортивные федерации разводят сборные Украины и России на соревнованиях. Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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