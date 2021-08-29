В сборной Украины отказались приглашать выступающих в России игроков

Александр Петраков: на данном этапе россиян в сборной не будет

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков заверил, что не станет вызывать в национальную команду футболистов, выступающих в российских клубах. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сейчас в команде игроков из России априори быть не может. На данном этапе нет», — заявил Петраков. Он признался, что на отказ приглашать игроков из России прежде всего влияет ситуация в Донбассе и его солидарность с украинскими военными.

Петраков временно исполняет обязанности наставника украинской сборной после уходе с поста главного тренера Андрея Шевченко. Он ушел из национальной команды после Евро-2020, где Украина добралась до четвертьфинала.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) выступают экс-игроки сборной Украины. В частности, Иван Ордец из столичного «Динамо». Он привлекался к играм за национальную команду до 2018-го. Защитник Ярослав Ракицкий лишился возможности представлять Украину на международной арене после перехода в санкт-петербургский «Зенит».

