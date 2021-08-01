Андрей Шевченко покинул сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул национальную команду. Об этом специалист сообщил в Instagram.

Шевченко объявил о том, что у него истек контракт с Украинской ассоциации футбола. Он поблагодарил руководство, своих подопечных и болельщиков.

Под руководством Шевченко сборная Украины добралась до четвертьфинала чемпионата Европы. При этом украинская команда заняла третье место на групповом этапе турнира.

Шевченко возглавил сборную страны в июле 2016 года. Он входил в тренерский штаб национальной команды с февраля того же года.

На клубном уровне Шевченко известен по выступлениям за киевское «Динамо», итальянский «Милан» и лондонский «Челси». В составе сборной Украины он провел 111 матчей и забил 48 голов.