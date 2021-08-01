Андрей Шевченко покинул сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко покинул национальную команду. Об этом специалист сообщил в Instagram.
Шевченко объявил о том, что у него истек контракт с Украинской ассоциации футбола. Он поблагодарил руководство, своих подопечных и болельщиков.
Под руководством Шевченко сборная Украины добралась до четвертьфинала чемпионата Европы. При этом украинская команда заняла третье место на групповом этапе турнира.
Шевченко возглавил сборную страны в июле 2016 года. Он входил в тренерский штаб национальной команды с февраля того же года.
На клубном уровне Шевченко известен по выступлениям за киевское «Динамо», итальянский «Милан» и лондонский «Челси». В составе сборной Украины он провел 111 матчей и забил 48 голов.