Названа сумма призовых сборной Украины за выступление на Евро

Сборная Украины по футболу заработала 16 миллионов евро за выступление на чемпионате Европы. Об этом сообщает РБК.

Столько выплатит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Украинской ассоциации футбола (УАФ) по итогам турнира. Гарантированный гонорар всем участникам Евро составляет 9,75 миллиона. За победу команды получают еще по 1,5 миллиона, а за ничью — 750 тысяч. За выход в 1/8 финала сборная Украины заработала два миллиона, а за четвертьфинал — еще 3,25 миллиона евро.

В четвертьфинале сборная Украины потерпела разгромное поражение от Англии со счетом 0:4. Команда Андрея Шевченко пробилась в четвертьфинал благодаря победе над Швецией (2:1). Из группы украинцы вышли, заняв третье место.

22 июня стала известна сумма призовых сборной России за выступление на Евро. Она составила 10,75 миллиона евро. Команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе и завершила выступление на чемпионате Европы.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



