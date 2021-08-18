У сборной Украины по футболу появился новый главный тренер

Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом в Facebook сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

По его словам, новый наставник команды имеет высокий авторитет в футбольной общественности и необходимые знания и опыт для работы со сборной на данном этапе. Информация о длительности контракта не появлялась, финансовые детали не уточняются.

На протяжении последних десяти лет Петраков возглавлял юношеские сборные Украины разных возрастов. В 2019 году специалист привел команду, собранную из футболистов не старше 20 лет, к победе на чемпионате мира.

Петраков стал преемником Андрея Шевченко, который покинул национальную украинскую команду 1 августа. Он возглавлял сборную с 2016 года.