Названо имя преемника Шевченко в сборной Украины

Сборную Украины по футболу возглавит Александр Петраков. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

По информации источника, новый наставник команды будет официально представлен во вторник, 17 августа, на исполкоме Украинской ассоциации футбола (УАФ). Одним из ассистентов 64-летнего Петракова будет Андрей Анненков, с которым тренер работал в сборной Украины U-20.

На протяжении последних десяти лет Петраков работал тренером юношеских сборных Украины. В 2019 году специалист привел команду в возрасте до 20 лет к победе на чемпионате мира.

Петраков должен стать преемником Андрея Шевченко, который покинул национальную украинскую команду 1 августа. Он возглавлял сборную с 2016 года.