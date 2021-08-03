Глава Федерации баскетбола Украины нецензурно оскорбил Андрея Шевченко

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский оскорбил Андрея Шевченко, покинувшего украинскую футбольную сборную. Функционер высказался в Facebook.

Он отметил, что специалист имеет право хотеть зарплату в размере 3 миллионов евро. При этом Бродский нецензурно обозвал бывшего главного тренера футбольной сборной Украины.

Во вторник, 2 августа, была названа причина ухода Шевченко из команды. Сообщалось, что руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) не смогло удовлетворить финансовые запросы тренера. О прекращении работы Шевченко в сборной стало известно 1 августа.

Под руководством Шевченко сборная Украины добралась до четвертьфинала чемпионата Европы. Специалист возглавил сборную страны в июле 2016 года.