В неудачах украинских гимнасток обвинили Россию

Журналист Дмитрий Гордон в интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст» рассказал о разговоре с президентом Федерации гимнастики Украины и тренером сборной страны по художественной гимнастике Ириной Дерюгиной.

По словам Гордона, Дерюгина обвинила Россию в неудачах украинских спортсменок. «Россияне покупают судей на чемпионатах и не дают украинцам пробиться. Постоянно засуживают, просто платят деньги втупую судьям», — заявил журналист. Он обратил внимание на то, что украинская художественная гимнастика подарила множество олимпийских чемпионов и победителей первенств мира.

На Олимпийских играх в Токио сборная Украины осталась без медалей в художественной гимнастике. Победительницей в индивидуальном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, победившая россиянку Дину Аверину. Ее преимущество составило 0,150 балла. В России посчитали, что судейство несправедливо, так как Ашрам уронила ленту во время последнего выступления. Таким образом, россиянки впервые за 25 лет не выиграли золото в художественной гимнастике.

Ашрам, комментируя победу, заявила, что отличается от других гимнасток, и отметила, что ей это нравится. Она описала свой успех фразой «я не русская, и я добиваюсь успехов».