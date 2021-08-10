Назвавшая заслуженным поражение Авериной на ОИ украинская судья объяснилась

Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная, назвавшая заслуженным поражение россиянки Дины Авериной в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио, объяснилась на своей странице в Facebook.

«Я получила столько ненависти, как будто я убила кого-то из пистолета. Люди желают мне смерти!» — заявила Виноградная. Она подчеркнула, что до сих пор убеждена в справедливости выставления оценок на Олимпиаде. Специалист предложила всем недовольным обсудить сложность программы каждой спортсменки и то, что стало решающим фактором в выставлении баллов.

9 августа Виноградная заявила, что решающим фактором в победе представительницы Израиля Линой Ашрам стала сумма баллов за сложность. Она добавила, что в этом аспекте у Ашрам было огромное преимущество над Авериной.

Золотую медаль в индивидуальном многоборье выиграла Ашрам, уронившая ленту в последней программе. Спортсменка из Израиля набрала 107,800 балла. Аверина со 107,650 балла стала второй.

Таким образом, сборная России впервые за 25 лет осталась на Играх без золотых наград в художественной гимнастике. В России судейство вызвало неодобрение. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обратился с запросом к руководству Международной федерации гимнастики относительно судейства на Играх.