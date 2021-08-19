Победившая Аверину израильтянка описала свой успех фразой «я не русская»

Израильская гимнастка Линой Ашрам прокомментировала победу в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит Israelhayom.

Спортсменка обратила внимание на то, что отличается от других гимнасток, и отметила, что ей это нравится. «В 14 лет меня назвали Черной пантерой. Очевидно, что мой цвет кожи четко подчеркивает, что я не такая как все. Я не русская, и я добиваюсь успехов», — описала свой успех фразой Ашрам.

Израильтянка победила россиянку Дину Аверину в борьбе за золотую награду Игр в Токио. Ее преимущество составило 0,150 балла. В России посчитали, что судейство несправедливо, так как Ашрам уронила ленту во время последнего выступления. Таким образом, россиянки впервые за 25 лет остались без золота в художественной гимнастике.

14 августа тренер Ашрам Айелет Зуссман, комментируя итоги Олимпийских игр в Токио, заявила о неумении россиян достойно проигрывать. Специалист посчитала справедливым исход турнира.

