Винер-Усманова ответила заявившему о неумении россиян проигрывать тренеру Ашрам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ответила тренеру израильской гимнастки Линой Ашрам Айелет Зуссман, которая раскритиковала российскую сборную. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Весь мир знает и понимает, что с такой ошибкой, как у Линой, невозможно быть олимпийской чемпионкой... Понимают все, кроме тех людей, которые политически подкованы по отношению к России», — заявила Винер-Усманова. Она добавила, что завоевавшие медали гимнастки должны были стоять на пьедестале, но в другом порядке.

Ранее 14 августа Зуссман, комментируя итоги Олимпийских игр в Токио, заявила о неумении россиян достойно проигрывать. Специалист посчитала справедливым исход турнира.

Дина Аверина проиграла в борьбе за золотую награду Игр в Токио Ашрам. Ее отставание составило 0,150 балла. В России посчитали, что судейство несправедливо, так как Ашрам уронила ленту во время последнего выступления. Таким образом, россиянки впервые за 25 лет остались без золота в художественной гимнастике.