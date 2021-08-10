Сестры Аверины рассказали о настроении после Олимпиады в Токио

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали о своем настроении после Олимпиады в Токио. Слова сестер приводит ТАСС.

22-летние спортсменки признались, что их обрадовало то, как их встретили болельщики в России. Поражение в борьбе за золото на Играх в Токио, как отметила Арина Аверина, только прибавило гимнасткам желания выступать.

«Болельщики ждут, чтобы мы взяли реванш в Париже. Желание появилось!» — сказала Дина Аверина.

Судейство в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио вызвало резонанс среди отечественных болельщиков и экспертов. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, в свою очередь, обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства в Токио.

Дина Аверина проиграла в борьбе за золотую награду спортсменке из Израиля Линой Ашрам. Арина Аверина заняла четвертое место по итогам соревнований. Россиянки впервые за 25 лет остались без золота в художественной гимнастике.

На счету Дины Авериной 13 побед на чемпионата мира. Арина четырежды выигрывала на ЧМ. Олимпиада в Париже запланирована на лето 2024 года.