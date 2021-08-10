Кабаева оценила судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Бывшая гимнастка и олимпийская чемпионка Афин Алина Кабаева оценила судейство в индивидуальном многоборье на Играх в Токио. Ее слова приводит «Р-Спорт».

Кабаева обратила внимание на то, что оценка выступления российской гимнастки Дины Авериной заняла у судей шесть минут. По мнению эксперта, это слишком много, учитывая чистое исполнение упражнений. Кабаева считает, что судьи не хотели поражения израильтянки Линой Ашрам.

Судейство в индивидуальном многоборье стало предметом споров. Российские эксперты и спортивные чиновники посчитали его предвзятым. По мнению судьи с Украины Лидии Виноградной, решающим фактором стала сумма баллов за сложность. В этом аспекте у чемпионки из Израиля Ашрам было огромное преимущество над Авериной, утверждает украинка.

Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет. Аверина заняла второе место, уступив в борьбе за высшую награду Ашрам.