В Израиле назвали недовольных оценками Авериной россиян «ноющими неудачниками»

Израильское издание Israel Hayom опубликовало статью, посвященную реакции россиян на победу израильской гимнастки Линой Ашрам в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Она доступна на сайте СМИ.

Журналисты обратили внимание на то, как российские спортивные чиновники были возмущены оценками после того, как Ашрам завоевала золото, и назвали недовольных оценками Дины Авериной россиян «ноющими неудачниками». В материале приводятся комментарии президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, официального представителя МИД Марии Захаровой и министра спорта Олега Матыцина.

Ранее 11 августа президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова рассказала о планах сестер Дины и Арины Авериных на дальнейшую карьеру. По ее информации, Арина Аверина намерена продолжить выступления, а ее сестра-близнец планирует проконсультироваться с врачом из-за проблем со спиной.

Дина Аверина проиграла в борьбе за золотую награду Игр в Токио Ашрам. Ее отставание составило 0,150 балла. В России посчитали, что судейство несправедливо, так как Ашрам уронила ленту во время последнего выступления. Таким образом, россиянки впервые за 25 лет остались без золота в художественной гимнастике.