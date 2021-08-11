Винер-Усманова рассказала о планах сестер Авериных на дальнейшую карьеру

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова рассказала о планах сестер Дины и Арины Авериных на дальнейшую карьеру. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее информации, Арина Аверина намерена продолжить выступления, а ее сестра-близнец планирует проконсультироваться со своим врачом. Винер-Усманова отметила, что россиянка испытывает проблемы со спиной, но речи об операции не идет.

8 августа Арина Аверина заявила, что примет решение о дальнейшем продолжении карьеры после отдыха. Ее сестра тогда же призналась, что долго будет отходить от потрясений, пережитых на Олимпиаде в Токио.

Спортсменки выступали на Играх в личном многоборье. Дина Аверина завоевала серебро, а Арина Аверина стала четвертой. Победу с преимуществом в 0,150 балла одержала израильтянка Линой Ашрам. Российские тренеры по ходу соревнований подали четыре протеста на судейские оценки, но лишь один был удовлетворен.