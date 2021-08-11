Латвийская судья вспомнила о победах Авериных с потерями предметов

Латвийская судья Никитина высказалась о победе Ашрам над Авериной на Олимпиаде в Токио

Латвийская судья международной категории по художественной гимнастике Татьяна Никитина высказалась о судействе финала личного многоборья на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит Delfi.

Никитина заявила, что в случае с Линой Ашрам и Диной Авериной невозможно ответить на вопрос, кто исполнил упражнение лучше и допустил меньше ошибок. При этом судья вспомнила о победах Дины и Арины Авериных с потерями предметов. «Система оценивания меняется регулярно. Тогда говорили: да, у россиянок была потеря, но при этом сложность так высока, что они недосягаемы», — посчитала она.

Ранее 11 августа президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова рассказала о планах сестер Дины и Арины Авериных на дальнейшую карьеру. По ее информации, Арина Аверина намерена продолжить выступления, а ее сестра-близнец планирует проконсультироваться со своим врачом, так как испытывает проблемы со спиной.

Дина Аверина проиграла в борьбе за золотую награду Игр в Токио Ашрам. Ее отставание составило 0,150 балла. В России посчитали, что судейство несправедливо, так как Ашрам уронила ленту во время последнего выступления. Таким образом, россиянки впервые за 25 лет остались без золота в художественной гимнастике.