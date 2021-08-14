Тренер гимнастки из Израиля высказалась о неумении россиян проигрывать

Тренер израильской гимнастки Линой Ашрам Айелет Зуссман подвела итоги выступлению своей подопечной на олимпийском турнире в Токио. Об этом сообщает Ynet.

«Разговаривала ли я с российскими тренерами, которые оспаривали результаты после соревнований? Нет, а вообще крайне неприятная ситуация, когда люди не умеют достойно проигрывать», — высказалась Зуссман. При этом специалист отметила, что считает справедливым исход турнира. «Все, кто занял призовые места, оказались там по делу», — подчеркнула она.

Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье, несмотря на потерю предмета. Россиянка Дина Аверина продемонстрировала чистое исполнение, но заняла лишь второе место.

Именно это спровоцировало разговоры о предвзятом судействе.Россиянки впервые за 25 лет остались без золотой медали на Олимпиаде. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства в Токио.

На счету Дины Авериной 13 побед на чемпионата мира. Арина четырежды выигрывала на ЧМ.