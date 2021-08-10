Глава ОКР назвал цели на предстоящие Олимпиады

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил выступление отечественных спортсменов на Олимпиаде в Токио и назвал цели на предстоящих Играх в Пекине и Париже. Интервью с функционером опубликовано на сайте ТАСС.

Поздняков подчеркнул, что в Токио россияне выступили лучше, чем на Играх в Рио-де-Жанейро и в Лондоне. «Это пускай не гигантский, но шаг вперед на фоне непростых обстоятельств», — заявил он.

«Борьба за самые высокие места — главная задача на каждой Олимпиаде. В ближайшие годы мы оценим потенциал кандидатов в олимпийскую команду к Парижу-2024», — заявил Поздняков.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выиграли 71 награду — это третий результат по количеству медалей в неофициальном зачете. На счету отечественных атлетов 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.