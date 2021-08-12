Винер-Усманова нашла в поведении Ашрам после выступления ключ к победе Авериной

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова высказалась о судействе личного многоборья на Олимпийских играх в Токио. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Винер-Усманова назвала победившую Дину Аверину израильтянку Линой Ашрам хорошей гимнасткой, однако отказалась считать ее олимпийской чемпионкой. «Когда она выполнила упражнение с лентой, то вместо того, чтобы поцеловать свой предмет, который она целовала каждый раз, она пошла плакать. Девочка сама понимала, что сделала такую ошибку, которая ей, может быть, даже не даст возможность бронзу получить», — нашла она в поведении Ашрам после выступления ключ к победе Авериной.

Ранее 11 августа Винер-Усманова рассказала о планах сестер Дины и Арины Авериных на дальнейшую карьеру. По ее информации, Арина Аверина намерена продолжить выступления, а ее сестра-близнец планирует проконсультироваться со своим врачом, так как испытывает проблемы со спиной.

Дина Аверина проиграла в борьбе за золотую награду Игр в Токио Ашрам. Ее отставание составило 0,150 балла. В России посчитали, что судейство несправедливо, так как Ашрам уронила ленту во время последнего выступления. Таким образом, россиянки впервые за 25 лет остались без золота в художественной гимнастике.

